Женщина избила трехмесячного сына, мешавшего ей отдыхать

Жительница Богородска избила трехмесячного сына, мешавшего ей отдыхать. ЧП произошло 25 января.

Как сообщили ГТРК "Нижний Новгород", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в пресс-службе МВД по Нижегородской области, женщина вместе с грудным ребенком пришла к подруге. С собой она взяла алкогольные напитки, которые распивала в течение всего дня. Позже подозреваемая при пока неопределенных обстоятельствах нанесла мальчику несколько ударов. После чего ее знакомая отобрала малыша, ушла из дома и вызвала сотрудников полиции. Ребенка доставили в больницу.

Позднее стало известно, что горе-мать уже лишили родительских прав в отношении троих детей. У нее не было постоянного места проживания. Кроме того, женщина ранее уже имела судимость. По факту произошедшего возбудили уголовно дело.