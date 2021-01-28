С подачи дворника в США переименовывают школы с "расистскими" названиями

Сан-Франциско переименует 44 школы с "расистскими" названиями, включая школы имени президентов США Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и Томаса Джефферсона, а также сенатора Дайэнн Файнстайн. Школьный совет Сан-Франциско проголосовал за переименование городских учебных заведений, передает телеканал "Россия 24".

Бывшие президенты США включены в список исторических личностей, которых члены совета сочли связанными с расизмом. Среди других имен в недавно запрещенном списке – Фрэнсис Скотт Ки, который написал слова к государственному гимну; бывшие президенты Уильям МакКинли, Джеймс Гарфилд, Джеймс Монро и Герберт Гувер; герой войны за независимость Пол Ревер; писатель Роберт Льюис Стивенсон.

Ирония в том, что под запретом оказалось даже имя Дайэнн Файнстейн – первой женщины-мэра в Сан-Франциско и сенатора-демократа. Конкретно Файнстайн, десятилетиями заседающей в Конгрессе, досталось за то, что в 1984 году она распорядилась заменить поврежденный флаг Конфедерации у здания городского совета. Флаг был частью экспозиции и находился там 14 лет до ее прихода в офис.

Все началось еще летом 2020 года на волне протестов после смерти афроамериканцев Джорджа Флойда и Бреоны Тейлор. Первым тогда пало наследие лидеров Конфедерации, но вот теперь добрались до северян. Пришествие нынешнего президента США Джозефа Байдена в Белый дом, а также упразднение трамповской "Комиссии 1776", что задумывалась для патриотического воспитания американцев, тоже сыграли свою роль.

С новыми названиями школы Сан-Франциско должны определиться до 19 апреля 2021 года. Примечательно, что члены образовательного совета нашли время на долгие обсуждения по переименованию школ, но ни разу не упомянули о необходимости возобновления их работы после закрытия из-за коронавируса.

Кстати, именно в школе имени Вашингтона находятся фрески русского художника Виктора Арнаутова. Они повествуют о жизни американского президента, которого сторонники новой этики заклеймили как рабовладельца. Тот же образовательный совет хотел их убрать, но пока борьба продолжается.

У всех этих идей один автор. Человек, стоящий за переименованием 44 школ Сан-Франциско – чернокожий Иеремия Джеффрис, учитель первого класса, на которого повлияли его родители – видные члены "Нации ислама" (политическое и религиозное движение афроамериканцев, основанное в Детройте в 1930 году). Вероучение "Нации ислама" сильно отличается от традиционноq веры мусульман. Свою работу в образовательной сфере Джеффрис начинал дворником в центре по уходу за детьми.