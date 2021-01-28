Почему отказ от соли также вреден, как ее переизбыток

Если переизбыток соли опасен, то отказ от нее – вреден. Как найти необходимый баланс? Как правильно ограничивать натрий? И какими продуктами можно заменить соль? Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Ключевой элемент соли – натрий, без которого невозможен нормальный баланс жидкости в организме. Натрий входит в состав крови и помогает доставлять кислород и другие питательные вещества во все органы. Но натрий имеет свойство быстро выводиться из организма, особенно в жаркую погоду. При его дефиците у человека возникает слабость в теле, появляется тошнота и головная боль. А при постоянном отказе от соли развивается гипонатриемия, которая приводит к резкому снижению количества этого микроэлемента в крови до критической отметки. Особенно часто этим недугом страдают те, кто находится на жесткой гипонатриевой диете.

Поваренная соль является основным источником натрия в рационе питания. По данным ВОЗ, норма соли в день для взрослого человека – 5 грамм. "Это количество получится, если человек уберет из пищи соления, снизит потребление заведомо соленых продуктов и перейдет на продукты, которые не нужно дополнительно солить: фрукты, овощи и зелень. А также включит в рацион добавки, улучшающие вкус пищи, но при этом вообще не увеличивающие количество натрия – уксус, чеснок, лимон", – отметил Михаил Гинзбург.

В программе заметили, что чувствительность к соли по-разному отражается на разных людях и зависит от множества факторов. Например, причинами низкого уровня натрия могут быть послеоперационные состояния и онкологические заболевания.

Переизбыток соли в организме не только приводит к утренним отекам, но и к повышению артериального давления. Важно следить за количеством потребления продуктов, в которых заведомо содержится большое количество соли: хлеб и любые колбасные изделия. В 100 граммах сыра пармезан содержится суточная норма натрия для взрослого человека. Снизить количество соли в организме помогут продукты, содержащие калий – антагониста натрия. Для этого нужно увеличить потребление сухофруктов, отрубей и других знаковых. И не забывать про зелень. В 100 граммах петрушки содержится 32% суточной нормы калия.