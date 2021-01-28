"Йокерит" проведет оставшиеся домашние игры КХЛ без зрителей

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" проведет все оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата без зрителей из-за решения властей Финляндии продлить ограничения, связанных с эпидемией.

В Хельсинки запрещено проводить любые публичные мероприятия и общественные собрания с количеством участников более 10 человек. Как сообщает пресс-служба клуба, в связи с этим "Йокерит" проведет оставшиеся матчи "регулярки" при пустых трибунах, а также выплатит владельцам сезонных абонементов компенсацию.

Напомним, "Йокерит" в 47 играх сезона одержал 26 побед и с 57 очками занимает пятое место в Западной конференции. Финнам в регулярном чемпионате осталось провести девять домашних матчей и еще четыре игры на выезде.