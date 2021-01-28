Состояние ухудшилось: Ланового перевели в реанимацию

Народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию. Врачи отметили ухудшение его состояния, сообщили в Театре имени Вахтангова.

"Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться", – сказал РИА Новости директор театра Кирилл Крок.

Информацию об ухудшении состояния Ланового подтвердили и в московской больнице номер 15. Также в СМИ появились данные о том, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Лановой и его жена, актриса Ирина Купченко, заразились коронавирусом в начале января. Актера и его жену госпитализировали, хотя у Купченко болезнь проходила бессимптомно.

18 января сообщалось, что врачи готовы выписать Ланового 20 января. 16 января актер отметил 87-летие.