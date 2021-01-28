Депутат Рады раскритиковал поведение украинской делегации в ПАСЕ

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Россия 1" осудил хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ, пытающейся грубо продавить ограничение прав российских коллег.

"Они просто агрессивные, гавкающие и тупые люди. Алексей Гончаренко – обычный клоун. Подобные ему творят ежедневно то же самое в Раде. На них надо меньше обращать внимание и не думать, что это Украина", – прокомментировал депутат Рады. В Незалежной давно нет экономики и политики, поэтому появляются такие клоуны, добавил он.

Г-н Рабинович рассказал о политической карьере Алексея Гончаренко. Когда-то тот был активным деятелем партии "Союз", выступал за русский мир. Потом переметнулся к националистам в партию Ющенко, оттуда в "Регионы", затем стал деятелем "Народного фронта", откуда пришел к Порошенко. "Он и подобные ему – проститутки, которым при любой власти лишь бы только свои тридцать сребреников получить", – резюмировал украинский политик.

Однако г-н Рабинович не теряет оптимизма к возрождению страны и утверждает, что к этому есть предпосылки. По его словам, согласно последним социологическим исследованиям, проведенным на Украине, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" в настоящее время стоит на первом месте, тогда как "Слуга народа" – на четвертом. Это еще раз доказывает, что медленно, но Украина выздоравливает.

В эфире программы "60 минут" украинский политик также коснулся важного для Незалежной вопроса смены власти в США. "Нам – что Трамп, что Байден. Мы прекрасно понимаем, что находимся под жестким внешним управлением, и от фамилии украинского президента ничего не изменится", – считает депутат Рады. При этом, отметил он, положительно то, что Байден не поздравлял никого с днем рождения и занимает пока нейтральную позицию. И в сложившейся ситуации единственный выход для Украины г-н Рабинович видит в необходимости дружить со всеми и строить нормальную страну.