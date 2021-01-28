В Охотском море найдено тело рыбака, пропавшего 16 января

В районе магаданской бухты Черный ключ найдено тело погибшего рыбака. Как напоминает ГТРК "Магадан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", ЧП произошло 16 января. Тогда в этом районе на поверхности Охотского моря возникла трещина, и машина провалилась под лед.

Сразу после случившегося спасатели приступили к поискам, которые не увенчались успехом. Затем на помощь сотрудникам МЧС прибыл специалист из Чебоксар, к которому обратились близкие погибшего. При помощи высокочувствительного эхолота и подводной камеры удалось найти утонувшего. Затем информацию о местонахождении машины передали спасателям. Началась операцию по погружению в разлом. Водолазы извлекли погибшего из затонувшего автомобиля и подняли на поверхность.

Как отметил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана Олег Аверьянов, изначально результативным поискам помешала устаревшая аппаратура у колымских спасателей.