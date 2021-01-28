В Магаданской области проводится проверка по факту смерти рыбака

Сотрудники Следственного комитета Магаданской области проводят проверку по статье "Убийство" по факту смерти 39-летнего рыбака, чье тело было найдено на дне бухты. Об этом сообщает ГТРК "Магадан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

16 января супруга мужчина обратилась к спасателям и сказала, что муж не выходит на связь. Поисками занимались на протяжении 10 дней. Специалист из Чебоксар, к которому обратилась семья пропавшего, с помощью эхолота и подводной камеры обнаружил автомобиль погибшего, где находилось тело рыбака.

Прибывшие на место происшествия следователи не обнаружили на теле следы насильственной смерти. После проведения судебно-медицинской экспертизы и других проверочных действий следователей будет принято процессуальное решение.