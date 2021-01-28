Криштиану Роналду снова нарушил карантин по COVID-19

Форвард футбольной сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своей подругой Джорджиной Родригес нарушил итальянское антиковидное законодательство. Пара отпраздновала 27-летие девушки на закрытом из-за COVID-19 горнолыжном курорте.

Эта история похожа на детектив: пара возлюбленных для празднования дня рождения Джорджины пересекла границу между регионами Пьемонт в Валле-д'Аоста, находящихся в "оранжевой" зоне по пандемии, сообщает издание Corriere dello Sport. Свидетели утверждают, что они жили в отеле, который официально закрыт.

"Спалились" Роналду и его подруга из-за видео, неосторожно размещенном в интернете – сейчас ролик уже удален. Клип показывает, как футболист и Джорджина катаются на снегоходе. За нарушение мер по противодействию коронавирусу португальцу грозит крупный штраф, тем более, что он уже попадался на пренебрежении к условиям жизни во время пандемии.