Ценный трофей: американцы вывезли из Ливии "Панцирь-С1"

Американские военные вывезли из Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", утверждает газете The Times. Военно-транспортный самолет C-17 доставил ЗРПК на авиабазу Рамштайн в Германии.

Журналисты уточняют, что комплекс был захвачен в июне 2020 года. Правительственные войска во время контрнаступления отбили у ЛНА авиабазу, где и нашли ЗРПК. После этого "Панцирь-С1" переправили на объект, который контролировали турецкие военные. Позднее комплекс доставили на аэродром Зувара, откуда и вывезли в Европу.

Также известно, что "Панцирь-С1" был произведен в России, продан в ОАЭ, а потом направлен в Ливию для поддержки ЛНА.

Напомним, в 2019 году в Ливии вспыхнул вооруженный конфликт. Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи. Однако лояльные Правительству национального согласия войска при поддержке Турции отбили атаку и перешли в контрнаступление.

"Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия. Она предназначена для перехвата, в первую очередь, беспилотников, крылатых ракет и вертолетов. Дальность действия ЗРПК достигает 20 километров, высота – 15 километров.