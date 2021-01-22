Мьянма покупает российские комплексы "Панцирь-С1"

Вооруженные силы Мьянмы покупают российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", разведывательные беспилотники "Орлан-10Е" и радиолокационные станции.

Соглашение было подписано в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу, который находится в Мьянме, сообщает телеканал "Россия 24".

"Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия, которая предназначена для перехвата, в первую очередь, беспилотников, крылатых ракет и вертолетов.

На сегодняшний день на вооружении армии Мьянмы находятся истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-ударные вертолеты Ми-24 и Ми-35, зенитные ракетные комплексы "Печора-2М".