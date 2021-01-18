Индия хочет купить российские истребители

Вооруженные силы Индии планируют приобрести 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ. В ближайшее время они обратятся в "Рособоронэкспорт", пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на индийские СМИ.

Впервые о покупки боевых самолетов стало известно в 2019 году. Тогда СМИ писали, что индийские военные хотят отказаться от устаревших МиГ-21 и закупают дополнительные МиГ-29. Общая сумма сделки составит 827 миллионов долларов, или примерно по 40 миллионов за одну машину.

На сегодняшний день ВВС Индии имеют на вооружении более 50 легких МиГ-29 и около 250 многоцелевых Су-30МКИ. Кроме того, в строю все еще находятся свыше 100 модернизированных истребителей МиГ-21.

Су-30МКИ был сконструирован специально для Военно-воздушных сил Индии. На этой модификации впервые появились переднее оперение и двигатели с отклоняемым вектором тяги. Таким образом машина стала не просто маневренной, а сверхманевренной. Плюс, на истребитель установили современную радиолокационную станцию "Барс".