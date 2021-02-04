Осталось только подписать: контракт на поставку автоматов в Индию готов

Контракт на поставку автоматов АК-203 вооруженным силам Индии полностью проработан и готов. Он должен быть подписан в ближайшее время, заяви в "Рособоронэкспорте". Как говорят индийские военные, оружие полностью отвечает их требованиям: точное и надежное, пишет агентство ТАСС.

Впервые о контракте стало известно в сентябре 2020 года. Сообщается, что сначала Россия передаст Индии 20 тысяч АК-203 по цене около 1,1 тысячи долларов за штуку. Позднее будет развернут завод Indo-Russian Rifles Private Limited, где соберут еще 600 тысяч автоматов.

АК-203 использует мощный патрон 7,62х39. Известно, что на оружии стоят регулируемый по длине приклад, универсальные планки Пикатинни на цевье и крышке ствольной коробки: на них можно крепить прицелы, подствольный гранатомет и многое другое.