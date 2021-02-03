Aero India 2021: какое оружие покупает Индия

Правительство Индии одобрило покупку 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию еще 59 боевых самолетов. Теперь решение о проведении тендера остается за Министерством обороны Республики, заявил на выставке Aero India 2021 заместитель глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Кроме того, Индии передали предложение купить 6 морских вертолетов Ка-31 и 12 комплектов для сборки истребителей Су-30МКИ. Дели, в свою очередь, обратилось к Москве с запросом на поставку палубных истребителей МиГ-29К и КУБ.

"Оснащение авианосца "Викрант" однотипными самолетами МиГ-29К/КУБ и дальнейшее их боевое применение позволит существенно сократить расходы как на их эксплуатацию, так и на обучение личного состава, эксплуатирующего данную технику", – цитирует Дрожжова агентству "Интерфакс".

Заместитель главы ФСВТС также отметил, что подписание оружейных контактов затянулось из-за пандемии коронавируса COVID-19 и нарушения авиасообщения между Россией и Индией.

Что касается контракт на зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", то первый полк этих ЗРК должен быть поставлен Индии до конца 2021 год. В январе индийские специалисты приехали в Россию для обучения на С-400, добавил Дрожжов.