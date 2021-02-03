Индия готова собирать российские транспортники Ил-112В

Индийская авиастроительная компания HAL готова наладить выпуск новейших российских военно-транспортных самолетов Ил-112В. Об этом на выставке Aero India 2021 рассказал заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, пишет агентство ТАСС.

Помимо этого, Россия и Индия могут начать совместное производство истребителей МиГ-35.

Ил-112В – легкий транспортный самолет, который заменит устаревший Ан-26. На борт новый "Ильюшин" может взять до 5 тонн груза, крейсерская скорость самолета составляет 500 километров в час.

Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года.