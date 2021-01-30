PM сообщает о судьбе похищенного американцами "Панциря"

Захваченный в Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" может быть в конечном счете доставлен на базу американских ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо. Там находится Национальный центр воздушной и космической разведки ВВС США, где изучают захваченные, похищенные или полученные иным образом образцы иностранного вооружения.

О захвате в прошлом году в Ливии российского "Панциря-С1" сообщила ранее британская The Times. ЗРПК якобы был куплен у России Объединенными Арабскими Эмиратами, а затем направлен в Ливию для поддержки сил, верных маршалу Халифе Хафтару.

Из Ливии "Панцирь" на борту американского военного Boeing C-17 был доставлен на авиабазу НАТО Рамштайн в Германии. О его возможной дальнейшей судьбе пишет издание Popular Mechanics.

По его данным, ЗРПК "Панцирь-С1" широко экспортируются, однако их все еще используют и сами российские военные. Таким образом, это система, с которой силы США и НАТО в военное время могут столкнуться на поле боя. По имеющимся данным, в прошлом у американских военных был доступ к "Панцирям" российского производства в ходе совместных учений с военнослужащими ОАЭ. Однако ливийский ЗРПК – первая такая система, оказавшаяся в полном распоряжении Пентагона и разведслужб США.