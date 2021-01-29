Пентагон не стал комментировать статью о захваченном "Панцире"

В Пентагоне не стали комментировать статью британской газеты The Times о захваченном российском комплексе "Панцирь-С1".

"Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединенных Штатов в отношении Ливии с деталями", – сказала РИА Новости представитель минобороны США Джессика Макналти.

Также она добавила, что Вашингтон выступает против военной интервенции в Ливии и считает необходимым гарантировать, что современные системы вооружений не попадут ни в Ливию, ни будут переданы оттуда другим силам. Таким образом, она не ответила на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение о "Панцире".

Ранее в газете Times появилась статья о том, что в прошлом году в Ливии был захвачен российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1". Позже его доставили на натовскую авиабазу в Германии​​​. ЗРПК якобы был куплен у России ОАЭ, а затем направлен в Ливию для поддержки сил, верных маршалу Халифе Хафтару.