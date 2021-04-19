Пентагон: данных о сговоре России с талибам нет

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США не располагают данными о какой бы то ни было связи между потерями американских вооруженных сил в Афганистане и утверждениями о возможной выплате Россией денежных вознаграждений боевикам за нападения на силы коалиции.

Одновременно он подтвердил, что должностные лица оборонного ведомства Соединенных Штатов в последнее время не контактировали со своими российскими коллегами по данному вопросу, передает ТАСС.

Как сообщалось, летом минувшего года издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждалось со ссылкой на неназванных американских официальных, что российская военная разведка, якобы, предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане, и происходило это в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта, напоминает "Интерфакс".

В прежней администрации США неоднократно сообщали об отсутствии единого мнения о том, следует ли верить информации о сговоре России и талибов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщения о таких выплатах опроверг.