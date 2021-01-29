"Абсолютная неправда". Платила ли Россия талибам

Россия не предлагала талибам вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане, сообщения об этом являются абсолютной неправдой.

Как передает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы политического офиса организации "Талибан" (запрещена в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

Он подчеркнул, что США лгали о том, что движение платит за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

По словам Станакзая, афганцы уничтожают джи ай бесплатно с момента их вторжения в страну в 2001 году.

Представитель "Талибана" подчеркнул, что он и его коллеги надеются на содействие России в исключении движения из террористических списков ООН.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на неких представителей американской разведки написала, что ГРУ якобы предлагало боевикам, связанным с "Талибаном", денежное вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал статью заказной, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что информация The New York Times является ложью.