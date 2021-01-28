"Ювентус" подписал молодого хавбека "Марселя" Аке

Молодой полузащитник клуба французской Лиги 1 "Марсель" Марли Аке будет теперь футболистом чемпиона Италии "Ювентуса". 20-летний игрок приобретен на перспективу и пока планируется его использовать в матчах молодежной команды U-23 "Старой синьоры".

Тем не менее, контракт с темнокожим хавбеком заключен до 2025 года и "Юве" заплатит за Аке 8 млн евро в течение ближайших 3-х лет. Ранее клубы провернули еще одну сделку с молодым игроком: за те же 8 млн евро в "Марсель" отправился 18-летний воспитанник академии "Юве" Франко Тонджа.