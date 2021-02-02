Экс-защитник "Спартака" Маркос Рохо стал игроком "Бока Хуниорс"

Аргентинский защитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо продолжит карьеру на родине. 30-летний футболист подписал контракт с командой "Бока Хуниорс".

Финансовые подробности сделки и детали личного соглашения игрока с клубом не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость оборонца в шесть миллионов евро.

Рохо – воспитанник "Эстудиантеса". Летом 2011 года перешел в московский "Спартак", а уже спустя год переехал в португальский "Спортинг", из которого в 2014 году за 20 миллионов евро перебрался в стан "Манчестер Юнайтед".

В составе "Красных дьяволов" Маркос принял участие в 122 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативных передачи. Также на его счету 61 матч и три гола за сборную Аргентины.