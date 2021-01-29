"Ювентус" объявил о переходе 20-летнего форварда "Марселя"

Нападающий французского "Марселя" Марле Аке продолжит карьеру в итальянской Серии "А". 20-летний форвард подписал с туринским "Ювентусом" контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года.

За переход француза "Старая синьора" заплатила восемь миллионов евро, которые будут выплачены в течение трех лет. Как сообщает пресс-служба "черно-белых", в рамках сделки по той же финансовой схеме в обратном направлении отправлен 18-летний хавбек Франко Тонгуя.

Аке – в составе основной команды "Марселя" принял участие в 26 играх во всех турнирах. Также на его счету 37 игр, 14 голов и четыре передачи за вторую команду "бело-голубых" и одна встреча за молодежную сборную Франции.