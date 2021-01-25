Экс-защитник "Арсенала" Сократис подписал контракт с "Олмпиакосом"

Греческий защитник Сократис Папастатопулос продолжит карьеру на родине. 32-летний футболист подписал с "Олимпиакосом" соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

Сократис перешел в греческую команду на правах свободного агента. Последним местом работы защитника был лондонский "Арсенал", с которым грек 20 января расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Папастатопулос в составе "канониров" принял участие в 69 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Также на его счету 90 матчей и три гола за сборную Греции.

Ранее защитник играл за дортмундскую "Боруссию", "Вердер", а также итальянские "Дженоа" и "Милан".