Экс-защитник "Арсенала" Сократис подписал контракт с "Олмпиакосом"

Греческий защитник Сократис Папастатопулос продолжит карьеру на родине. 32-летний футболист подписал с "Олимпиакосом" соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

Сократис перешел в греческую команду на правах свободного агента. Последним местом работы защитника был лондонский "Арсенал", с которым грек 20 января расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στα «ερυθρόλευκα»! / @SokratisPapa5 in the red and white of Olympiacos! ����⚪

