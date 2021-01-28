Мужчина на лодке в отместку протаранил катер с детьми на борту

Несколько человек в порту новозеландского города Тейруа стали свидетелями ожесточенного противостояния двух судовладельцев, один из которых в конце концов пошел на таран противника, сообщает NZ Herald.

Стычка произошла во второй половине дня 23 января, а поводом для конфликта стало то обстоятельство, что катер, за штурвалом которого была женщина, превысил скорость у берега.

"Ты только что причина моей лодке ущерб на 1000 долларов. Если бы вы не превышали скорости в 5 узлов, то меня бы так не качало!" – кричал мужчина на надувной лодке.

Извинений не последовало, более того, его собеседница начала отвечать на оскорбления не менее обидными фразами, так что владелец лодки решил ее проучить. Сделав круг, он набрал скорость и пошел на таран обидчицы. В последний момент он крутанул руль, но лодка врезалась боком в катер и получила пробоину.

На этом злоключения мужчины не закончились, так как он получил веслом от матери плакавших на катере детей.

В обстоятельствах конфликта сейчас разбираются полицейские и начальник порта.