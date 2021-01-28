Портовая экология: в ТПП обсудили, как сделать безопасной перевалку угля

Безопасная для природы перевалка угля в морских портах стала сегодня главной темой круглого стола в Торгово-промышленной палате. Обсуждали исполнение поручений президента и правительства об улучшении экологической обстановки в Находке. Согласно документу, теперь компании, которые занимаются погрузкой и разгрузкой судов, должны будут высаживать деревья, устанавливать системы пылеподавления и различные конструкции для защиты от ветра.

"Есть определенные изменения – это связано с обязанностью по соблюдению НДТ (наилучшая доступная технология). Она не закреплена на уровне федерального закона. Есть профильный Федеральный закон о морских портах. Вот с нашей точки зрения в 26 статье должна появиться дополнительная норма, можно в 26.1 Закон о морских портах, где будет четко определено, что такое экологически безопасная перевалка угля, – заявил первый заместитель председателя Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин. – Мы сегодня говорим о необходимости введении именно термина в законодательстве экологически безопасной перевалки угля, сделать его обязательным, те требования, которые есть в справочнике НДТ. У нас есть задача создать баланс между экономикой и экологией, который позволял бы обеспечить и экологическую безопасность, и экономическую эффективность".

"Сейчас в простонародье говорят "закрытая перевалка угля", а мы считаем, что это экологически безопасная перевалка угля. Это два разных термина, это два разных понятия. И нам – федеральному законодателю – очень важно внести в закон четкое понимание: что такое экологическая безопасная перевалка угля. Для того, чтобы все ведомства, все министерства, для того, чтобы контролирующие органы, экологи, общественные организации, понимали прекрасно и все "стивидоры" (представители портовой администрации при погрузке) прекрасно понимали, как они должны работать, какие законы они должны выполнять безоговорочно, что им позволяется, а что им не позволяется. Это очень и очень важно", – подчеркнула Людмила Талабаева, сенатор РФ от Приморская края.