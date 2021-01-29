На Украине утверждают, что Байден происходит от Рюриковичей

В Сети не без шуток и ироничных комментариев обсуждают публикацию в украинских СМИ, в которой утверждается, что новый президент США Джозеф Байден происходит от Рюриковичей.

Об этом пишет проект "Историческая правда". Авторы ссылаются на популярный французский портал, где опубликовано генеалогическое древо Байдена.

По этим данным, на рубеже XIV-XV веков в Англии жил прямой предок Джо Байдена. Он был женат на дочери польского аристократа, чья родословная, в свою очередь, восходит к Владимиру Мономаху, сообщает "Россия 24".

Это не единственная смелая версия. Сразу после президентских выборов в США украинские "исследователи" писали, что Джозеф Байден по происхождению ни много ни мало запорожский казак, потомок основателя Сечи Вишневецкого-Байды.

Впрочем, те же авторы ранее настаивали, что Иисус Христос на самом деле галичанин, а Будда проживал на территории "древней Украины".

"Если раньше Украина в составе СССР и после, пока к власти не приходили евроинтеграторы, могла гордиться много чем – ракетостроением, судостроением, то сейчас они гордятся то самым массовым гопаком, то самым большим бутербродом с салом, то самым большим прапором, который сложили вояки вооруженных сил Украины. А теперь они решили присвоить почетное звание потомков казаков президенту США Байдену", – комментирует информацию политолог Александр Дудчак.