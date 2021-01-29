Кемеровский пенсионер устроил лобовое столкновение с тремя погибшими

Два человека скончались по вине поторопившегося пенсионера в Кемеровской области, который пошел на обгон и устроил лобовую аварию, в которой и сам погиб.

ДТП произошло около 16:30 28 января в Таштагольском районе. На 37-м километре Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол 70-летний владелец Suzuki Grand Vitara вылетел на встречную полосу и протаранил Honda Fit, за рулем которого был 28-летний мужчина.

Оба водителя скончались на месте, в больницу доставили 63-летнюю супругу виновника аварии и 25-ленего попутчика владельца Honda, но последний получил настолько тяжелые травмы, что спасти его не удалось.