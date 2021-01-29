"Тампа" уступила "Каролине", Василевский отразил 34 из 35 бросков

"Каролина Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на домашнем льду обыграла команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" с минимальным счетом – 1:0.

Единственную шайбу у победителей встречи на второй минуте овертайма забросил Мартин Нечас, которому ассистировали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон.

Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 34 из 35 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. Его одноклубники и соотечественники Михаил Сергачев и Александр Волков результативными действиями не отметились.

"Тампа" потерпела второе поражение кряду и с семью очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, а "Каролина" в нем же расположилась на седьмой строчке, имея в активе шесть баллов. Для "Харрикейнз" эта победа стала третьей в четырех играх НХЛ.