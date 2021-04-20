"Тампа" обыграла "Каролину", Свечников забил Василевскому

Российский нападающий "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников отличился в третьей игре подряд. На этот раз он огорчил соотечественника из "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского. Однако его усилий не хватило для победы над "молниями". "Ураганы" уступили в овертайме со счетом 2:3.

В составе хозяев льда отличились Алекс Киллорн (15-я минута), Брэйден Пойнт (23-я) и Янни Гурд (63-я). У гостей голами отметились Андрей Свечников (31-я) и Брэди Скжей (42-я).

Российский форвард "Каролины" забросил 13-ю шайбу в нынешнем сезоне. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил в этой встрече 25 бросков. Его одноклубник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.