Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" победить "Нэшвилл"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на льду домашней арены обыграла "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:1.

У победителей голами отметились Уоррен Фегеле (19-я минута), Андрей Свечников (21), Винсент Трочек (26) и Себастьян Ахо (58), а у гостей единожды отличился Эрик Хаула (50).

Свечников, помимо шайбы, записал на свой счет результативную передачу и был признан второй звездой встречи. Теперь в активе 21-летнего уроженца Барнаула 30 (11+19) очков в 42 матчах сезона и 126 (54+72) очков в 191-й игре НХЛ.

"Каролина" одержала третью победу в последних пяти матчах и с 60 очками лидирует в Центральном дивизионе, а "Нэшвилл" в нем же расположился на четвертой строчке, имея в активе 49 баллов.