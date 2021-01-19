Свечников помог "Каролине" обыграть "Нэшвилл"

За океаном продолжается игровой день регулярного чемпионата. "Каролина Харрикейнс" со счетом 4:2 обыграла в гостях "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:2.

Первую шайбу в матче "Нэшвилл Предаторз" – "Каролина Харрикейнс" забросил российский нападающий "лавин" Андрей Свечников. Андрей забросил в третьем матче подряд, а его команда добилась победы с результатом 4:2.

"Баффало Сейбрз" в гостях разгромил "Филадельфию Флайерз" со счетом 6:1. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов очков не набрал, однако находился на площадке, когда его команда забросила единственную шайбу.

"Сент-Луис Блюз" на своей площадке переиграл "Сан-Хосе Шаркс" 5:4. У победителей результативную передачу отдал Иван Барбашев.