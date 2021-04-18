Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Нэшвилл"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на льду домашней арены обыграл команду "Нэшвилл Предаторз" – 3:1.

У победителей голами отметились Джейкобб Славин (19-я минута), Яни Хаканпяя (49) и Андрей Свечников (59), а у гостей единожды отличился Роман Йози (32).

Для Свечникова эта шайба стала 12-й в сезоне. Всего на счету 21-летнего уроженца Барнаула теперь 31 (12+19) очко в 43 матчах сезона и 129 (56+73) очков в 193 играх НХЛ.

"Каролина" одержала третью победу в последних пяти встречах Лиги и с 62 очками лидирует в Центральном дивизионе, а "Нэшвилл" в нем же расположился на четвертой строчке, имея в активе 49 баллов.