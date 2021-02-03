"Каролина" одержала победу в Чикаго, у Свечникова шайба и победный буллит

Хоккеисты "Каролины" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде обыграли команду "Чикаго" – 4:3Б. Для "Харрикейнз" эта победа стала пятой кряду.

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3 у гостей шайбы забросили Андрей Свечников (4-я минута), Уоррен Фегеле (15) и Винсент Трочек (47), а у хозяев льда – Филипп Курашев (18), Патрик Кейн (20) и Дилан Строум (54).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Харрикейнз", победный бросок на свой счет записал Андрей Свечников.

"Каролина" одержала шестую победу в семи играх сезона и с 12 очками лидирует в Центральном дивизионе, а "Чикаго" в нем же расположился на шестой строчке, имея в активе на два балла меньше. Для "Блэкхоукс" это поражение стало четвертым в последних пяти матчах.

В параллельной встрече "Сент-Луис" на домашнем льду переиграл "Аризону" (4:3) и с 15 очками лидирует в Западном дивизионе. Для "блюзменов" эта победа стала четвертой кряду. Россиянин Иван Барбашев очков не набрал.