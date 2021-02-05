"Каролина" потерпела поражение в Чикаго, у Свечникова гол и передача

Хоккеисты "Чикаго Блэкхоукс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду одержали волевую победу над командой "Каролина Харрикейнз" – 6:4.

У победителей дубль оформил Алекс Дебринкэт (53-я, 59-я минуты) и по разу отличились Маттиас Янмарк (4), Доминик Кубалик (15) и Эндрю Шоу (20), а у гостей шайбы забросили Себастьян Ахо (2), Нино Нидеррайтер (21), Андрей Свечников (21) и Брок Макгинн (46).

Свечников, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу. Теперь в активе 20-летнего россиянина девять очков (6+3) в восьми играх сезона. Всего у форварда 107 (50+57) очков в 158 играх НХЛ.

"Каролина" прервала серию из пяти побед и с 12 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, а "Чикаго" в нем же расположился строчкой ниже, имея в активе также 12 баллов. Для "Блэкхоукс" эта победа стала второй в последних пяти встречах.