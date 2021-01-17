Шайба и передача Свечникова не спасли "Каролину" от поражения "Детройту"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиг (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" на льду домашней "Литтл Сизарс Арены" обыграл команду "Каролина Харрикейнз" со счетом 4:2.

У победителей дубль оформил Дилан Ларкин и по разу отличились Бобби Райан и Робби Фаббри, а у гостей шайбы забросили Винсент Трочек и Андрей Свечников, который также на свой счет записал результативную передачу.

После двух матчей "Каролина" с двумя очками занимает третье место в Центральном дивизионе, а "Детройт" в нем же расположился строчкой ниже, имея в активе также два балл.

В следующем матче "регулярки" НХЛ "Харрикейнз" 19 января на выезде сыграют с "Нэшвиллом", а "Ред Уингз" днем ранее примут "Коламбус".