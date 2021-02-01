"Даллас" проиграл "Каролине", у Радулова передача, Худобин отразил 37 бросков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на льду домашней "PNC-арены" в городе Роли обыграла команду "Даллас Старз" – 4:3Б.

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Джордан Стаал (2-я минута), Брок Макгинн (37) и Нино Нодеррайтер (58), а у гостей – Джейми Олексяк (28), Эндрю Кольяно (48) и Джейми Бенн (53).

Овертайм также победителя не выявил, в серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Харрикейнз". Победный бросок на свой счет записал Винсент Трочек.

Российский форвард "Старз" Александр Радулов записал на свой счет голевой пас, его одноклубник и соотечественник Денис Гурьянов очков не набрал, а голкипер Антон Худобин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам, а также отдал одну результативную передачу.

В параллельной матче "Флорида" на выезде переиграла "Детройт" – 3:2. "Пантеры" с 11 очками вышли в лидеры Центрального дивизиона, на втором месте расположился "Коламбус" (11 очков), на третьем – "Каролина" (10), на четвертом – "Даллас" (9). "Ред Уингз" же потерпели шестое поражение кряду и занимают восьмое место.