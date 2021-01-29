Ураганный ветер во Владивостоке сдул два ларька на припаркованные машины

Ночью во Владивостоке бушевал ураганный ветер, пострадали как минимум четыре машины. На авто ветром забросило два ларька.

Происшествие случилось на улице Ватутина на автостоянке у супермаркета, передает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Сильный ветер снес два торговых павильона с молочной продукцией, которые приземлились на припаркованные недалеко автомобили. Хозяева транспортных средств увидев утром такую картину, сняли видео о выложили в Сети.

Отметим, что синоптики прогнозировали в ночь на 29 января ветер до 35-38 метров в секунду.