Ледяной дождь сковал улицы Владивостока

Выпавший во Владивостоке дождь к вечеру вторника, 26 января, образовал ледяную корку на улицах города при околонулевой температуре.

Дороги с уклоном оказались парализованы: видео с автомобилями, отчаянно буксующими на скользкой поверхности, заполонили местные паблики.

В течение дня в городе выпало около 10 миллиметров дождя и снега. К ночи, по прогнозам синоптиков, осадки прекратятся, и наступит мороз.

Ранее "Вести: Приморье", со ссылкой на слова замначальника управления дорог и благоустройства Владивостока Игоря Скубко, сообщали, что дороги в городе были превентивно обработаны химическими реагентами и песко-соляной смесью.