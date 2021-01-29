Лавина сошла на дорогу на юге Красноярского края

Десять лавин сошло за последние сутки на трассу в Курагинском районе Красноярского края, на одном отрезке было частично перекрыто движение из-за блокировавшей проезжую часть снежной массы.

Остановка произошла на 26-м километре дороги Курагино – Черемшанка, где сошла лавина объемом более 800 кубометров. В результате 70-метровый участок дороги был полностью засыпан снегом.

Ни водители, ни их транспортные средства не пострадали, однако на месте образовался небольшой затор.

Всего за сутки на связывающую Курагино с Черемшанкой дорогу сошло уже 10 лавин, еще одна присыпала трассу Р-257 "Енисей" в Ермаковском районе.