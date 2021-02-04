В Красноярском крае на трассу Р257 сошла лавина

На федеральную трассу Р257 в Красноярском крае сошла лавина. Инцидент произошел накануне ночью в Ермаковском районе. В результате дорога оказалась полностью перекрыта полностью, передает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По счастливой случайности, никто не пострадал. Дорожники оперативно убрали снег и к 5 утра проезд вновь был открыт. Как сообщили в ГИБДД, сход лавины произошел также в Курагинском районе, однако на движение транспорта она никак не повлияла.