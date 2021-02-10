10 февраля 2021 16:46 ГТРК "Красноярск"

Над Красноярским краем нависли лавины

В нескольких районах Красноярского края возможен сход лавин. По прогнозам, угроза нависла над Ермаковским и Курагинским районами. Предупреждение о лавиноопасности распространили аналитики МЧС.

Как передает ГТРК "Красноярск" в эфире на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", накануне на автодороге Курагино – Черемшанка уже дважды был зафиксирован сход больших снежных масс. Никто не пострадал.

Тем не менее, прогулки в горы лучше на время отложить, рекомендуют спасатели. Они предупреждают: лавины чаще всего сходят со склонов не менее 15 градусов. Стоит знать ещё об одном признаке опасности. Если на склоне нет кустарников или деревьев, значит, эти места лавиноопасны.

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