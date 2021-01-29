В Йошкар-Оле пресечен межрегиональный канал поставки и сбыта наркотиков

Правоохранители Республики Марий Эл пресекли межрегиональный канал поставки и сбыта наркотических средств. Об этом сообщает ГТРК "Марий Эл" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Узбекистана, который является участником межрегионального канала поставки и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Задержанный, являясь курьером, привез в столицу республики около двух килограммов наркотических веществ с целью с быта. Однако оперативная група пресекла противоправную деятельность.

Возбуждено уголовное дело.