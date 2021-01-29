Упавшая с морга лавина рухнула на двух женщин в Уфе. Видео

В Уфе на двух женщин и припаркованную машину рухнула целая лавина снега.

Инцидент произошел в пятницу днем, 29 января, на улице Цветочной. С крыши городского морга внезапно рухнули тонны снега, попав на двух идущих женщин и припаркованную машину.

Пострадавших госпитализировали, по предварительным данным, женщин, после оказания медицинской помощи, отпустили долечиваться домой.

Владелец легковушки, на которую обрушился снег, рассказал изданию ГТРК "Башкортостан", что припарковал автомобиль возле морга утром. Час спустя ему позвонили и попросили передвинуть машину, поскольку идет чистка крыши от снега.

Убрать автомобиль он не успел.