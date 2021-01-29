Российский этап Гран-при по фигурному катанию в 2021 году пройдет с 26 по 28 ноября

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) в пятницу, 29 января, назвала сроки проведения всех этапов серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2021/2022.

Серия Гран-при стартует в США (место уточняется, 22-24 октября), второй этап пройдет в канадском Ванкувере (29-31 октября), третий – в китайском Чунцине (5-7 ноября), четвертый – в Японии (дата и место уточняется), пятый – во французском Гренобле (19-21 ноября).

Шестой этап состоится в Москве с 26 по 28 ноября, а Финал серии Гран-при примет японская Осака (9 – 12 декабря).

Напомним, в минувшем сезоне этап Гран-при в Москве проходил с 20 по 21 ноября. В женском одиночном катании первенствовала Елизавета Туктамышева, в мужском – Михаил Коляда, в танцах на льду – Виктория Синицына и Никита Кацалапов, у спортивных пар – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.