Смоленская крепость может стать новым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Международные эксперты рассматривают возможность внесения Смоленской крепости в список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает ГТРК "Смоленск".

Также журналисты отметили, что в областном центре под эгидой музея крепости прошло совещание учёных по данному вопросу. Кроме того, для специалистов была проведена экскурсия по истории строения. В том числе, среди слушателей были учёные, исследующие фортификационные сооружения по всему миру, и специалисты ИКОМОС, осуществляющие экспертное сопровождение объектов ЮНЕСКО. Именно они оценивали, насколько Смоленская крепость соответствует статусу всемирного культурного наследия.

"Стена фантастическая. Перспективы у этой номинации есть, но нам надо ещё очень серьезно поработать. Мы надеемся, что эта работа будет и продолжена, и завершится, наконец, включением в список объектов всемирного наследия. Это не только большая честь, но это и очень тяжелая миссия, и мы надеемся, что те люди, с которыми мы общались, прекрасно понимают важность этой миссии", – рассказал президент национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) в России Леонид Кондрашев.

Эксперты уверены, что Смоленск объединяет в себе сразу несколько временных эпох. В сохранившихся объектах крепости воплотились лучшие решения фортификационной архитектуры нескольких столетий – от Ивана Грозного до Петра I. В строениях видны как русские, так и иностранные оборонительные традиции.

На данный момент в список ЮНЕСКО включено сразу несколько культурных объектов России, например, московский Кремль и цитадель Дербента, белокаменные памятники Владимира и Суздаля, ансамбль Ферапонтова монастыря, Троице-Сергиева лавра и Соловецкие острова.