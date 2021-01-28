В Смоленской области перезахоронят останки воинов 1812 года

В Вязьме Смоленской области собираются перезахоронить останки не только французских, но и русских солдат, погибших в Отечественной войне 1812 года, сообщает ГТРК "Смоленск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Также президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский рассказал журналистам, что помимо останков 120 солдат, участвовавших в боях под Смоленском в 1812 году, погребению подлежат останки женщин и детей, найденные в ходе исследования местности.

Напомним, что под эгидой франко-российского форума "Трианонский диалог" в 2020 году в Смоленской области были проведены масштабные археологические раскопки. Археологи исследовали и место захоронения французских солдат, погибших во время отступления армии Наполеона в ноябре 1812 года.

Церемония захоронения останков пройдёт в Вязьме 13 февраля. Планируется, что в числе почётных гостей будут потомки наполеоновского маршала Иоахима Мюрата и представители Императорского дома Романовых. Приглашены и реконструкторы из военно-исторических клубов эпохи наполеоновских войн.

Отметим, что сам форум "Трианонский диалог" был основан по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина. В числе организаторов экспедиции числились: Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российское военно-историческое общество и Российская академия наук.