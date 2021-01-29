Тотальной шестидневки в школах не будет

Тотального перехода школ на шестидневку не будет. Подобные предположения, тиражируемые в родительских чатах и рядом СМИ, не соответствуют действительности. Это заявление Минпросвещения России с телеграм-канала "Большая перемена".

В министерстве подчеркнули, что вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий отнесены к полномочиям школ. Никаких изменений в нормативной части этого не планируется.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, у школ достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса так, чтобы школьники полноценно осваивали учебную программу, несмотря на эпидситуацию. При этом усвоение необходимого учебного материала возможно без перегрузки детей.

26 января Сергей Кравцов заявил, что школам направлены рекомендации самостоятельно принимать решения по организации учебного процесса: вводит ли школа шестидневное обучение или остается в рамках пятидневного учебной недели. Это, по словам главы министерства российского просвещения, зависит от результатов, которые школьники продемонстрировали "по итогам среза знаний".

Именно после этих слов и поднялась волна родительского беспокойства. При этом в министерстве просвещения призвали родительское сообщество пользоваться максимально достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты российского Минпросвещения в соцсетях.

Все российские школы вернулись к очной форме обучения с 18 января. Исключения составили лишь 16 школ в 11 российских регионах. В них продолжается карантин по коронавирусу COVID-19. На очную форму обучения школы вернулись при условии строго соблюдения всех мер профилактики.