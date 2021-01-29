Две собаки погибли в ходе пожара в севастопольском приюте для животных

28 января в одном из приютов для животных Севастополя произошло возгорание, сообщает ГТРК "Севастополь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Информация о возгорании поступила спасателям в 20:31. Пожарные незамедлительно выдвинулись на место. Оказалось, что пожар начался в приюте для собак на улице Энергетиков. Уже на месте было установлено, что горел отдельно стоящий вагончик, а площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

Для ликвидации огня пожарным потребовалось более часа. При разборке конструкций спасатели обнаружили жертв пожара, ими стали две собаки.

В пресс-службе МЧС Севастополя уточнили, что среди людей пострадавших нет. Точное число погибших животных, а также причины возгорания будут установлены после полной ликвидации последствий происшествия.