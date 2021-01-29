Между ними тает лед. Реки Санкт-Петербурга топят очередное судно

В акватории реки Екатерингофка Санкт-Петербурга под воду уходит очередной корабль. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Процесс наблюдается напротив дома №4 по улице Гапсальской. На снимках и видео судна видно, что оно сильно накренилось вперёд, а его носовая часть уже скрыта обломками льда.

На данный момент причинами произошедшего занимается Северо-Западная транспортная прокуратура. Правоохранители предполагают, что унитарное предприятие "Экострой", которому принадлежит корабль, нарушило правила содержания специального флота в период зимней стоянки.

В ведомстве отметили, что подобный инцидент не первый за текущую зиму. 12 января от льда пытались высвободить шаланду.