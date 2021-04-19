В Санкт-Петербурге автомобиль съехал с парковки в реку

В Питере Skoda Octavia, перевалившись через парапет, уткнулась в дно Шкиперского канала и замерла почти в вертикальном положении. По предварительным данным, до приезда спасателей водитель находился в салоне.

Подробностей происшествия, которое случилось вечером, 19 апреля, пока не сообщается. Но, судя по фото с места необычной аварии, водитель съехал в воду с парковки, которую от парапета отделяет лишь небольшой бордюр.

Информация о происшествии поступила спасателям в 19:08, вытаскивать машину планируют с помощью крана, сообщает "Фонтанка".

Водитель во время инцидента находился в салоне. От удара сработали подушки безопасности, по предварительным данным, он не пострадал. Подробности аварии выясняются.